На Украине назвали 3 возможных вида переговоров с РФ
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Бывший чрезвычайный и полномочный украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что у его страны есть 3 вида переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала Espreso.tv.
Сначала посол оценил переговоры об обмене пленными, которые состоялись ранее, но на данный момент приостановлены. По словам Чалого, для этого нужен уровень президента, но он считает, что с лидером РФ Владимиром Путиным это является «невозможным».
Он заявил, что переговоры с российским правительством о результатах конфликта напрямую представляют большую угрозу для украинской стороны. Чалый подчеркнул, что в результате таких переговоров Киев останется без каких-либо возмещений. Посол допустил наличие «решений специально созданной международной структуры», но заявил, что формального мира, подписанного Украиной и РФ в ближайшие годы он не предвидит.
Последним видом диалога сторон он назвал обсуждение «российских выплат и капитуляции». Посол подчеркнул, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на формальный мир в 2024 году.