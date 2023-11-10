На Украине назвали 3 возможных вида переговоров с РФ

Бывший чрезвычайный и полномочный украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что у его страны есть 3 вида переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала Espreso.tv .

Сначала посол оценил переговоры об обмене пленными, которые состоялись ранее, но на данный момент приостановлены. По словам Чалого, для этого нужен уровень президента, но он считает, что с лидером РФ Владимиром Путиным это является «невозможным».

Он заявил, что переговоры с российским правительством о результатах конфликта напрямую представляют большую угрозу для украинской стороны. Чалый подчеркнул, что в результате таких переговоров Киев останется без каких-либо возмещений. Посол допустил наличие «решений специально созданной международной структуры», но заявил, что формального мира, подписанного Украиной и РФ в ближайшие годы он не предвидит.

Последним видом диалога сторон он назвал обсуждение «российских выплат и капитуляции». Посол подчеркнул, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на формальный мир в 2024 году.