На Украине назвали число уехавших из страны в 2024 году

Национальный банк Украины (НБУ) сделал прогноз, согласно которому до конца 2024 года количество жителей, покинувших страну, составит 500 тыс. человек. Такие данные опубликованы на сайте ведомства в рамках отчета о миграционной ситуации в стране.

Миграционные эксперты отмечают, что такое число, свидетельствует о продолжении тенденции к выезду украинцев за границу. Отмечается, что это связано с различными экономическими и социальными факторами.

Кроме того, в НБУ также озвучили прогнозы на 2025 год. Ожидается, что количество вынужденных мигрантов вырастет еще на 200 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули необходимость разработки эффективных стратегий для поддержки оставшихся в стране граждан и стимулирования их к возвращению.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что многодетные отцы в Украине столкнулись с серьезными проблемами, связанными с реализацией своих прав на отсрочку от мобилизации. Отмечалось, что в приложении «Резерв+» были ослаблены права многодетных родителей.

По действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют отцы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Однако, по информации, поступившей из источников, приложение формирует отсрочку только для тех родителей, чьи трое детей рождены в одном браке.

Необходимость отдельных разъяснений возникает и в отношении мужчин, имеющих детей в возрасте до 23 лет. Хотя они могут числиться в реестре многодетных семей, согласно действующему закону о мобилизации, данная категория не может рассчитывать на право на отсрочку.

Ранее стало известно, что украинские депутаты пожаловались на симпатии жителей Одессы и Юга Украины к России.