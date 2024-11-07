Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская на пресс-конференции в «Укринформе» заявила, что жители Одессы и южных регионов Украины все больше склоняются к пророссийским идеям.

«Мы всегда недооценивали юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — приводит ее слова «Укринформ».

Она выразила опасения по поводу того, что сознание населения юга почти не изменилось даже во времена войны, и они по-прежнему сопротивляются процессу украинизации.

Бобровская также отметила, что Одесса довольно слабо поддается украинизации и призвала к исправлению данной ситуации.

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу не только с советским наследием, но и со всеми аспектами, связанными с Россией, включая русский язык.

Ранее сообщалось, что жители Одессы устроили бунт против действий военных комиссаров из-за насильственной мобилизации.

Кроме того, в 12 км от Одессы обнаружили тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна с огнестрельными ранениями, который добровольно помогал в организации мобилизации.

Бизнесмен вступил в общество, члены которого добровольно помогают забирать на улицах города мужчин призывного возраста для отправки в зону СВО против их воли.