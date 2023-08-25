На Украине не отрицают дополнительный призыв в ряды ВСУ

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов не отрицает вероятность новой волны призыва в ряды украинских ВС. Его слова передало «Украинское радио» на своем официальном сайте. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Там Данилов заявил, что пока изменений в мобилизации не ожидается. Она идет полноценным ходом с 24 февраля прошлого года и пока не прекращается. Политик отметил, что был отработан уже не первый этап и заявил, что все идет по плану. Украинский народ он призвал «не поднимать шумиху».

По словам Данилова, дополнительный призыв скорее всего будет в стране, несмотря на то, что имеется и поток добровольцев. Он также попытался успокоить граждан, заявив, что скорее всего, количество призывников не превысит то, что было запланировано при введении военного положения.

Данилов заключил, что мобилизация проходит по плану и не превышает его.