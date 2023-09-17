На Украине не планируют массовой экстрадиции уклонистов

На Украине не планируется экстрадировать граждан с фиктивными справками о непригодности к военной службе, но у таких украинцев могут быть проблемы в случае возвращения на Родину. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью для журналистки Юлии Латыниной*, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Там Подоляк сообщил, что украинцам, покинувшим страну при помощи подобной справки, придется получить справку, в которой будет указано, что она была получена ими ненадлежащим образом.

Он рассказал, что с этими справками украинцам придется обращаться в суды тех стран, в которых они находятся, и уже те будут выносить решение об экстрадиции. Сам Подоляк отметил, что зарубежные суды, скорее всего не станут выносить решение об экстрадиции, так как вывозить из страны людей в таких количествах было бы затруднительно.

Он также сообщил о том, что у украинцев со справками будут проблемы в случае возвращения на родину.

«Будут выясняться основания, на которых они покинули страну», - заключил он.

* – признана иноагентом.