На Украине опасаются открытия второго фронта со стороны Белоруссии

Визит президента России Владимира Путина в Минск посеял панику на Украине. Украинский нардеп Евгений Шевченко заявил, что со стороны Белоруссии может быть открыт второй фронт.

«Не хочу нагнетать обстановку. Но не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!» — написал Шевченко в соцсетях.

Отмечается, что в эти же дни в Белоруссию прибыл и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Вступление Белоруссии в войну действительно стало бы для Украины неразрешимой проблемой на фоне и без того катастрофического положения на фронте, нехватки людских резервов и боеприпасов.

Слухи о возможности военного участия Белоруссии в конфликте на Украине ходили с самого начала СВО, однако Александр Лукашенко всякий раз их решительно опровергал. В настоящее время в Белоруссии не проводится никаких специальных мобилизационных мероприятий, которые бы позволили предположить, что белорусский президент поменял свое решение.