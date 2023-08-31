На Украине опровергли информацию об усилении мобилизации

Усиления мобилизации на территории Украины не планируется. Об этом уже 2 раза за последнюю неделю заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов. В очередной раз подобную информацию он опроверг в беседе с «Новым временем», об этом сообщает ТАСС .

Местные СМИ сообщали ранее, что из-за слишком больших потерь в рядах ВСУ в боевых действиях, правительство готовит новый мобилизационный план. Сообщалось также, что этот план подразумевал ужесточение деятельности местных военкоматов и понижение призывного возраста. Сейчас Данилов опроверг подобные сообщения. По его словам, стране не нужно мобилизовывать еще 300 тысяч человек.

Он также сообщил, что ряды украинских ВС ежедневно пополняются огромным количеством добровольцев.