Национальная комиссия Украины предлагает переименовать город Запорожье, который сейчас контролирует киевский режим, из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечаются, что название города может касаться российской «имперской политики».

Комиссия по стандартам государственного языка дала шесть месяцев на поиск нового названия для города.

Город до 1921 года назывался Александровском – так же, как и заложенная там Александровская крепость. После этого город переименовали в Запорожье, поскольку он расположен «за порогами», которые препятствовали судоходству до сооружения плотины Днепровской гидроэлектростанции в 1932 году.

Запорожье является одним из наиболее крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины. С начала специальной военной операции украинские военные, размещаясь в жилых здания города, повредили его инфраструктуру.