На Украине подготовили комплекс изменений в законы о призывном возрасте

В офисе Владимира Зеленского представят комплексные изменения, подготовленные в законы о призывном возрасте мужчин от 18 до 25 лет. Об этом сообщил советник департамента по вопросам национальной безопасности офиса Николай Щур, передает ТАСС.

Он рассказал, что в соответствии с предложенными инициативами, предусмотрено внедрение механизма подписания контракта на добровольной основе. Щур подчеркнул, что такие меры позволят молодежи, которая добровольно выберет службу, более активно участвовать в обороне Украины.

Уточняется, что работа над изменениями велась представителями Министерства обороны и Генерального штаба Украины. Предложения находятся на стадии обсуждения и могут быть вынесены на рассмотрение на Ставке верховного главнокомандующего.

Нынешний мобилизационный возраст на Украине установлен на уровне 25 лет, однако служба по контракту может начинаться с 18 лет. Ранее украинские власти уже снизили возраст мобилизации до 27 лет. До апреля 2024 года на военную службу призывались граждане Украины возрастом от 27 до 60 лет.

По информации зарубежных СМИ, западные союзники Украины также настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако Киев пока не поддерживает эти требования в полной мере.

Вместе с тем, Зеленский подписал закон, обязывающий мужчин в возрасте от 18 до 25 лет проходить курс военной подготовки.

Ранее советник президента США по Украине Кит Келлог назвал безвозвратные потери ВСУ с начала РФ специальной военной операции (СВО).