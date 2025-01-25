Спецпосланник США Келлог назвал безвозвратные потери ВСУ с начала СВО

В интервью телеканалу Fox News Кит Келлог, советник президента США по Украине, сообщил, что потери Вооруженных сил Украины в текущем конфликте оказались больше, чем потери США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

В своей беседе с журналистами Келлог отметил, насколько серьезным и значительным, по его мнению, является текущий конфликт на Украине, сравнив его с масштабными военными столкновениями XX столетия.

«Украина уже потеряла в конфликте больше (Личного состава — Прим. ред.), чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог.

Для сравнения: по официальным данным, в ходе Корейской войны, которая длилась с 1950 по 1953 год, Соединенные Штаты Америки потеряли более 36 тыс военнослужащих. В период Вьетнамской войны, которая продолжалась с 1955 по 1975 год, потери США составили более 58 тыс человек.

Ранее Дональд Трамп также заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт, который длится уже более двух лет. Он также сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность продолжения поставок оружия Украине.