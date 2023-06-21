На Украине подтвердили удары по штаб-квартире ГУР в Киеве

Штаб-квартира главного управления разведки Украины (ГУР) в Киеве подверглась атаке, сообщил спикер ведомства Андрей Юсов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», – сказал Юсов.

21 июня корреспонденты издания The Economist встретились с начальником ГУР Украины Кириллом Будановым в столице. Он рассказал им, что пережил как минимум 10 покушений.

15 июня источник РИА Новости сообщил о тяжелом ранении Буданова, который тот получил в результате ракетной атаки ВС РФ по штаб-квартире организации в Киеве. Отмечалось, что снаряд попал в помещение, которое располагается рядом с кабинетом Буданова. Позже источник сообщил, что из-за ранения главу ГУР пришлось вывезти спецбортом США через Польшу в госпиталь в Германии.

Сообщалось, что ракетный удар был нанесен 29 мая.

Журналисты The Economist 21 июня встретились с начальником ГУР Украины Кириллом Будановым в Киеве. Он рассказал, что пережил уже «минимум 10 покушений».