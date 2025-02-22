Бывший премьер-министр Великобритании внезапно исчез на фоне переговоров США и России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву сообщил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил офицер.

Стариков отметил, что Борис Джонсон не единственный из так называемых друзей Незалежной, кто куда-то пропал.

19 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», а также заявил о необходимости проведения выборов на Украине.

Американский лидер отметил, что рейтинг его украинского коллегами составляет 4%, а также напомнил, что срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

Выборы президента Украины в 2024 году не проводились в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский тогда заявил, что выборы несвоевременны.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поменял стол в Овальном кабинете после того, как сын Маска вытер об него козявку.