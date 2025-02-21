Трамп поменял стол в Овальном кабинете после того, как сын Маска вытер об него козявку

Рабочий стол президента США Дональда Трампа поменяли после того, как сын известного изобретателя и соратника главы Белого дома Илона Маска вытер об него козявку. Об этом сообщил телеграм-канал «Двач».

Маск взял с собой в Белый дом четырехлетнего сына. Тот пытался отвлекать отца, перебивал его, а затем намазал козявку на стол XIX века, который был подарен очередному президенту США королевой Великобритании Викторией. Подарок был вручен еще в 1880 году. Через несколько дней после этого посещения Маском-младшим Овального кабинета стол был заменен другим.

«Козявочный стол уехал на «легкую доработку», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что при Трампе в Овальном кабинете снова установили кнопку заказа диетической колы. Там также появились новые серебряные статуэтки орлов, а на каминной полке — бюст Уинстона Черчилля, бывшего премьер-министра Великобритании.