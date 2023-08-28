Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий лидер страны Владимир Зеленский собирается уничтожить Родину и предложил выдвинуть против него обвинения в госдуме. Соответствующее заявление он сделал во время эфира на видеохостинге YouTube .

Соскин обвинил президента Украины в совершении геноцида и желании уничтожить собственное государство. Он считает, что против Зеленского должны быть выдвинуты обвинения в госизмене, так как он спровоцировал массовые смерти граждан страны.

Соскин также заявил, что Зеленский не воспринимает нынешнюю ситуацию с объективной точки зрения и не пытается изменить свою позицию в вопросе конфликта с РФ. По заявлению бывшего советника, это привело к огромным потерям в рядах украинских ВС и ухудшению общего положения в стране. По мнению Соскина, Зеленский превратил государств в концлагерь.