На Украине признали использование системы Starlink на всей линии фронта

Во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии Буданов заявил, что система хорошо себя проявила. По его словам, можно очень долго обсуждать, хороши ли терминалы Starlink, но нельзя отрицать факты – «вся линия фронта работает на них».

Он подтвердил информацию о том, что покрытие Starlink какое-то время отсутствовало в крымском районе. Тем не менее, он не стал утверждать, что причиной для этого стал именно Илон Маск. Буданов считает, что американский миллиардер с малой долей вероятности стал бы оперировать «мифическими кнопками» и останавливать «движение аппаратов».