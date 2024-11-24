Северный альянс в настоящее время не готов воевать с Россией на истощение, так как не обеспечен необходимым количеством ракет и дронов, сопоставимых с российскими. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его слова передает РИА Новости.

Он задался вопросом, какая из стран НАТО сможет отбить нападении двух тысяч целей?

Залужный также отметил возрастающие возможности российского ВПК.

Вооружение, поставляемое НАТО на Украину, очень дорогое, поэтому невозможно наладить его производство в больших объемах.

Если же противостояние с Россией будет длительным, то нужно будет наращивать объемы оружия, пояснил украинский военачальник.

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