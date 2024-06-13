Порошенко заявил о приближающейся энергетической катастрофе на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу из-за рисков энергетической катастрофы в стране. Выступление бывшего главы государства опубликовано на YouTube-канале «Прямой».

Он отметил, что в зимний период отопление в домах украинцев будет доступно всего на четыре часа в сутки. Кроме того, отметил политик, трубы попросту начнут замерзать из-за низких температур.

«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, добавил экс-президент, такая ситуация спровоцирует массовый исход украинцев из страны. Несмотря на это, отметил политик, он воспринимает возможные перемены «более оптимистично».

Накануне о том, что следующий зимний сезон на Украине может обернуться катастрофой, заявил министр топлива и энергетики страны Иван Плачков. Он посоветовал гражданам начать заниматься поиском друзей и знакомых, которые отапливают свои дома дровами.

Ранее политолог Юрий Кот назвал попытки киевских властей дурить голову украинцам тщетными.