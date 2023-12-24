Украинская сторона проиграла в информационной войне и уже ощущает реальные последствия от этого поражения. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Руслан Бортник в беседе с YouTube-каналом «ДА ЭТО ТАК» .

В беседе Бортник признал, что российская сторона уже одержала победу в вопросах нарратива. Он также указал на критичность данного поражения для украинской стороны, так как, по его словам, после проигрыша в нарративе следуют последствия в виде длинных очередей из солдат, которые ищут способ избежать дальнейшей службы.

Эксперт заявил, что данное поражение также будет означать недостаток добровольцев в рядах украинских ВС и уменьшение поддержки от коллективного Запада. Бортник заявил, что украинский народ самостоятельно проголосовал за политиков, которые не имеют нужного опыта в государственном управлении.