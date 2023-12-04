На Украине признали ведение позиционной борьбы с РФ

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов признался в том, что украинские власти в данный момент ведут позиционную борьбу с Россией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телевизионным каналом NHK .

По словам Данилова, украинское государство ведет с российским позиционную борьбу, в которой никто не может на данный момент перехватить абсолютное преимущество. Несмотря на такое положение, секретарь выразил уверенность, что в итоге в данном противостоянии победа будет за украинской стороной.

Тем не менее представитель СНБО напомнил о нужде своей страны в большем количестве вооружения. Он подчеркнул, что поддержки в поставках от Запада ведут к задержкам украинских ВС на их пути «к победе».