На Украине призвали граждан экономить свет в вечернее время

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к гражданам с просьбой экономить свет в вечернее время. Соответствующее обращение появилось в социальных сетях компании.

«По состоянию на 16:00 (совпадает с мск) мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены», – говорится в обращении.

Также в ведомстве добавили, что многие энергоблоки на данный момент не функционируют из-за повреждений. Некоторые из них нуждаются в ремонте.

«Укрэнерго» порекомендовало украинцам минимально использовать электричество. В частности, в компании советуют с 16:00 до 23:00 не включать кондиционеры, а также пользоваться стиральными машинами и бойлерами в ночное время суток.

В мае председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лето в стране будет сложным периодом из-за того, что на электростанциях будут проходить ремонтные работы. По словам Кудрицкого, чтобы обеспечить украинцев электричеством, Киеву необходимо импортировать его из Европы или использовать дополнительные объемы генерации на природном газе.