На Украине прокомментировали список требований США

Депутат украинской Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что предъявление списка требований от Украины, которые она должна выполнить, чтобы не утратить военную помощь, является «ошибочным шагом» от США. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радио New Voice, передает издание РИА Новости .

Юрчишин заявил, что привязка реформирования к получению помощи со стороны Штатов является большим вызовом, но подчеркнул, что реформирование остается внутренней задачей для Украины. Депутат также заявил, что оборона украинского государства фактически является защитой ценностей Запада.

Недавно стало известно о том, что американское правительство отправило Киеву письмо со списком требований. Соответствующий документ был подписан зампомощника американского президента по нацбезопасности Майклом Пайлом.