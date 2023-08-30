На Украине проверят подлинность нескольких тысяч «белых билетов»

Украинские правоохранительные органы проведут проверку нескольких тысяч «белых билетов», выданных с февраля 2022 года. Соответствующее заявление сделал украинский депутат Федор Вениславский, его слова передает издание «Страна.ua» в своих социальных сетях .

Вениславский предлагает, что количество проверенных билетов может исчисляться десятками тысяч граждан, ранее признанных негодными к исполнению военного долга. Депутат выразил подозрение, что значительная часть этих справок окажутся необоснованными, и полученными при помощи коррупции.

Вениславский подчеркнул, что украинские граждане, использовавшие подобный метод уклонения от службы, приняли участие в преступлении. Он заявил, что покупка поддельных документов и нарушения деятельности местных ТЦК несет угрозу нацбезопасности Украины.