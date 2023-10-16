На Украине раскрыли, что ждет уклонистов

Попытки незаконного пересечения границы между Украиной и Румынией влечет за собой большие риски из-за диких зверей и снайперов. Об этом сообщило издание Business Insider .

Журналисты взяли интервью у молодого человека, пытавшегося сбежать из страны. Он рассказал, что еще на подходе к границе его предупредили, что там его ждут медведи и снайперы.

Издание подчеркнуло, что пересечение данной границы и правда осложняется проходом через Карпатские горы, в которых можно встретить медведей и волков. Тем не менее, информацию о снайперах подтвердить не удалось.

Молодой человек рассказал, что при попытке побега, его и сообщников задержали в 30 километрах от границы. Одного из них сразу же увезли на призывной пункт, несмотря на то, что ему было более 50 лет.

Собеседник издания заявил, что не хочет оставаться на Украине и собирается совершить еще одну попытку побега.