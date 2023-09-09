На Украине раскрыли объем помощи от Запада

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль огласил сумму, поступившую от Запада в качестве помощи для Киева. Его слова передает издание ТАСС .

Премьер назвал объем помощи и сообщил, что за текущий год она $30 миллиардов. Шмыгаль также рассказал о том, что помимо выделенных средств, у Украины еще имеются договоренности о долгосрочном финансировании от МВФ, Евросоюза, Норвегии, Японии и остальными странами G7.

По словам премьер-министра, макрофинансовая поддержка со стороны украинских союзников, позволяет Киеву оплачивать расходы украинских ВС.

Недавно Шмыгаль огласил сумму, направленную на восстановление Украины. По словам премьера, объем помощи превысил 60 миллиардов гривен – около $1,6 миллиардов. Шмыгаль также заявил, что темпы восстановления украинской экономики возрастают.