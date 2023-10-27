На Украине рассказали о поврежденном критическом объекте на юге страны

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о повреждении инфраструктурного объекта на юге страны. Об этом она рассказала в эфире телемарафона. Слова Гуменюк приводят РИА Новости.

«К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар», – сказала Гуменюк.

Ранее в южных регионах Украина звучала воздушная тревога. По словам представителя ВСУ, были сбиты пять беспилотников. Также она рассказала об одном «прилете». Как отметила Гуменюк, жертв и пострадавших нет.

10 октября 2022 года российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Это началось после того, как 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, организованный спецслужбами Украины. В грузовик, следовавший из Краснодарского края, было заложено взрывное устройство. Оно сдетонировало прямо во время движения по мосту. В результате – погибли люди, а шоссейное полотно было повреждено.

Как отмечал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, удары по критическим объектам Украины приводят к снижению обороноспособности ВСУ, а также в целом снижают потенциал украинской армии.