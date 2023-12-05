На Украине рассказали о состоянии здоровья жены главы ГУР Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о состоянии супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Он отметил, что состояние членов семьи после отравления остается удовлетворительным. Слова Юсова приводит украинское издание «Обозреватель».

«Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков», – сказал Юсов.

В июне Юсов рассказал СМИ, что Буданов пережил больше десяти покушений. Источники писали о том, что в 2019 году под автомобилем руководителя ГУР была обнаружена бомба, которая взорвалась раньше, чем Буданов сел в машину.

Ранее украинская пресса, в частности издание «Бабель» со ссылкой на источники в украинской разведке, сообщила, что жена Буданова была отравлена тяжелыми металлами, из-за чего она была доставлена в медицинское учреждение. Отмечалось, что использованные вещества никак не используются в быту.

По данным «Бабеля», супругу Буданова отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле», что может указывать на «целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

По информации бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, женщину отравили мышьяком и ртутью.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что Марианна была отравлена через еду.

Как отмечало издание «Украинская правда», признаки отравления также выявили у нескольких сотрудников ГУР. Он заявил, что сам глава ГУР Буданов не пострадал – у него все в порядке со здоровьем.