На Украине рассказали о вступлении в Евросоюз

Кулеба заявил о возможности Украины попасть в ЕС и сообщил, что Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя в этом вопросе. Украинский министр заявил, что в самом Евросоюзе этот вопрос уже решен.

По словам Кулебы, Украине будет легче туда попасть, чем странам Западнах Балкан, стремившихся к этому много лет. Он подчеркнул, что вопрос о членстве Украины не будет «заморожен» так же, как с балканскими государствами.

Министр заявил, что проводил встречу с представителями европейских государств. Он рассказал, что его коллеги в ходе встречи признали, что «если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слышали разговоры про усталость ЕС от расширения».

Кулеба заявил, что Украина, как локомотив, потянула за собой остальные государства в Евросоюз.