На Украине рассказали об идее Залужного создать робо-солдат

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поверг в шок президента Украины Владимира Зеленского, когда предложил ему идею о создании роботизированных солдат. Соответствующее заявление сделал народный депутат Евгений Шевченко в беседе с Вадимом Карасевым. Интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube .

Шевченко рассказал, что после того, как Залужный побывал на выставке в Соединенных Штатах, и увидел там роботов, он отправился к украинскому президенту с идеей о создании армии роботов.

«Представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — рассказал депутат.

Шевченко также выразил мнение, что в своем материале для издания The Economist Залужный заявил о необходимости технологического скачка в конфликте, из-за того, что настанет время, когда солдаты кончатся.