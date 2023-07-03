На Украине рассказали, от чего будет зависеть визит Зеленского на саммит НАТО

Визит президента России Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 11 и 12 июля, будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, точного решение по этому поводу нет. Никифирова цитирует ТАСС.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», – сказал пресс-секретарь Зеленского.

30 июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если руководители стран-участниц Североатлантического альянса «не проявят мужества», в вопросе интеграции Украины с блоком после конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявлял, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят в НАТО. Несмотря на ожидания украинского лидера, представители государств-участниц альянса не спешат приглашать Украину. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, на данный момент вопрос вхождения Украины в НАТО не обсуждается.

Сейчас членами НАТО является 31 одно государство. В апреле членом альянса стала Финляндия, которая подавала заявку на вступление вместе со Швецией. Вопрос с интеграцией этой страны остается открытым из-за позиции Турции – тоже участницы блока.