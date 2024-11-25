Украинские военные могут столкнуться с необходимостью отступления из Курской области в скором времени. Таким мнением с изданием The Wall Street Journal (WSJ) поделился командир батальона 47-й бригады ВСУ Геннадий.

По его словам, российские силы применят дополнительные ресурсы, чтобы выбить украинские подразделения и добиться контроля над этой территорией.

«Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — сказал он.

Геннадий отметил, что среди украинских солдат уже возникают сомнения в целесообразности продолжающихся операций. По словам комбата, некоторые из них выражают недовольство провалом ВСУ на востоке страны, что вызывает растущий пессимизм относительно успеха миссии в Курской области.

По последним данным военных источников, Киев уже потерял контроль более чем над 40% территории в Курской области. Операция в этом регионе была изначально организована для замедления наступления российских сил на Донбасс, однако ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ, в то время как ВС РФ продолжают значительное продвижение в ДНР и не только.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 жителей Курской области вернулись из украинского плена.