Более 40 жителей Курской области вернулись из украинского плена

В Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщение официального уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

Жители Курской области были вывезены с родной территории украинскими боевиками. С августа граждане РФ находились в плену, в том числе и дети. Все это время правозащитники не останавливали работу, направленную на возвращение россиян домой. Собирали документы, поддерживали связь с родными пленных, вели переговоры с украинской стороной.

В итоге 22 ноября сообщили, что удалось вернуть из плена 46 жителей Курской области. Среди них 12 детей, включая инвалида-колясочника и новорожденного ребенка. Его женщина родила на Украине во время пребывания в плену.

Автобусы с освобожденными гражданами отправились на белорусско-российскую границу. Всех обеспечат базовой гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что Россия получила тела 37 погибших российских военных от Украины.