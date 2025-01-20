По его словам, Запад, в первую очередь США, намекает на то, что Украине следует принять реальность потери своих территорий. Снегирев подчеркнул, что подобные сигналы подаются через прессу.

«То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны», — считает эксперт.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но при условии, если ВСУ выведут свои войска с освобожденных территорий. Также российский лидер отмечал, что спецоперация завершится при условии демилитаризации и денацификации Украины, а также ее отказа вступать в НАТО.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник заявил, что спецоперация закончится капитуляцией Украины.