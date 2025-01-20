Эксперт отметил, что конфликт может завершиться отступлением одной из сторон, однако с большей долей вероятности капитулирует Украина.

Бортник отметил, что Киев продолжает выдвигать завышенные требования по урегулированию конфликта.

«Слишком много требовать по части урегулирования одного из элементов — это означает, в худшем случае, быть просто выставленным за рамки этого глобального миропорядка», — отметил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин ее главными целями назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Почти за три года СВО российским военном удалось освободить более 200 населенных пунктов. Территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с 2022 года являются территориями России.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал архивные кадры с прямой линии Владимира Путина 2004 года. Еще тогда в ходе общения с украинскими гражданами российского лидера просили об объединении с Украиной.