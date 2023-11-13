Войсками российских ВС был уничтожен танкист Максим Гацанюк, которому местные СМИ часто присваивали звание «Лучшего танкиста ВСУ». Об этом сообщила украинская Рада города Погребища в своих официальных соцсетях, передает издание «Лента.ру» .

Сообщается, что танкист погиб от смертельного ранения на территории Запорожской области 8 ноября. Согласно информации украинского телевизионного канала «Первый Харьковский», Гацанюк был убит в местном селе Соколовка.

Как утверждает издание Life, украинские СМИ ранее многократно присваивали танкисту звание лучшего в рядах украинских ВС. Подчеркивается также, что он часто появлялся в эфирах на украинских телевизионных каналах, где утверждал, что ВСУ «осталось всего ничего» до того, как одержать победу над российскими ВС.