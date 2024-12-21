Удар возмездия по Киеву, нанесенный ВС РФ по Киеву, стал причиной серьезного ущерба и заставил сомневаться в заявления Владимира Зеленского об эффективности западных систем ПВО на защите столицы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что удар был очень мощным, и американские ЗРК не смогли защитить от него столицу Украины.

Российская армия в очередной раз продемонстрировала свою способности преодолевать любую ПВО Киева,добавил Соскин.

Напомним, 20 декабря в Минобороны сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», занимающемуся производством ракетных комплексов «Нептун», а также по позиции ЗРК Patriot. Это был ответ на попытку ВСУ атаковать ростовское предприятие «Комбинат Каменский».

Ранее сообщалось о том, что Фицо отверг предложение Зеленского проголосовать за €500 млн за вступление Украины в НАТО.