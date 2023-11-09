На Украине в ужасе из-за немецкой «подруги Путина»

Новая партия экс-лидера немецкой Социалистической левой партии Сары Вагенкнехт является большей угрозой для украинского правительства, нежели «Альтернатива для Германии», и немцы будут активнее голосовать за первую. Об этом сообщило украинское издание Європейська правда .

Авторы опасаются, что в Германии появилась новая политическая сила, которая лояльно относиться к Кремлю и является более мощной, чем нынешняя правящая. Приводятся также слова Вагенкнехт, которую на Украине прозвали «подругой Путина». Лидер партии считает, что хорошие взаимоотношения с Россией могут работать в европейских интересах.

В издании обращают внимание на схожий подход ультралевой партии и праворадикальной. Там указали на то, что обе проводят популистскую политику и критикуют истеблишмент своей страны. Они также разделяют взгляды в вопросе мигрантов в ФРГ и одинаково критикуют европейские санкции, направленные на Россию, заключили в материале.