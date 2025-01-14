На Украине все медработники получили право брони от мобилизации

Правительство Украины приняло решение о расширении возможности бронирования медицинских работников от мобилизации. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики страны.

Теперь на 100% могут быть забронированы сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений. Такие меры существенно отличается от предыдущих условий, согласно которым можно было бронировать только 50% сотрудников.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался о нехватке фельдшеров и водителей скорой помощи. Именно он предложил предоставить бронь от мобилизации всем оставшимся сотрудникам медицинской службы.

Обновленный порядок предоставления брони осуществляется с 1 декабря. Кроме того, на Украине введен ежемесячный мониторинг на соответствие предприятий установленным критериям. Также для военнообязанных, которые уже имеют отсрочки, предусмотрен переходный период, который продлится до 28 февраля 2025 года.

Закон об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, предписывает военнообязанным обновлять данные о себе в военкоматах. Повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не получил ее лично.

Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет. При этом сроки демобилизации в новом документе не прописаны.

Ранее сообщалось, что мобилизованный украинец ограбил военкома при прохождении медкомиссии.