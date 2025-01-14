На Украине мобилизованный мужчина ограбил военкома на медкомиссии

В Закарпатском областном военкомате мужчина, доставленный на медицинское освидетельствование, ограбил военкома. О курьезном инциденте в своем телеграм-канале сообщила депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Мобилизованный воспользовался отмычкой, чтобы вскрыть кабинет военкома и похитил 27 тыс. евро, которые были предназначены для закупки дронов для нужд ВСУ. После совершения преступления злоумышленник сбежал через окно.

В Закарпатском областном военкомате сообщение об этом опровергли. Там отметили, что распространяемая информация о похищении крупной суммы денег является ложной и не имеет под собой оснований.

Ситуация с мобилизацией на Украине остается напряженной, особенно после введения режима военного положения 24 февраля 2022 года. В интернете активно распространяются видеоролики и сообщения о методах силовой мобилизации украинских мужчин на улицах и даже в их собственных домах.

Ранее аналитик Александр Меркурис назвал ужесточение призыва на Украине «кровавым» решением.