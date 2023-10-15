Отмечается, что требование распространяется и на женщин-медиков. По данным издания, такие меры связаны с необходимостью обновить данные.

«Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, – Прим. ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков», – говорится в материале.

По информации СМИ, представитель сухопутных войск ВСУ Фитьо отметил, что военнообязанные, у которых есть право на отсрочку от службы в армии, обязаны предоставить соответствующие документы в военкоматы.

В сентябре Фитьо заявлял, что на Украине с 1 октября женщин-медиков начнут ставить на воинский учет, но мобилизации они подлежать не будут. По информации члена комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с 1 октября также будут действовать ограничения на выезд с Украины для женщин с медицинским образованием, которые были поставлены на учет.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. Указ о всеобщей мобилизации был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским 25 февраля, запрещающий выезд из страны мужчинам возрастом от 18 до 60 лет.

Объявляя о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин главными ее целями назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской стали частью РФ.