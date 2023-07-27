На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, связанных с Россией

На Украине начал действовать закон о переименовании топонимов, связанных с Россией и СССР. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в своих соцсетях.

Теперь администрации городов и поселков обязаны в течение полугода изменить названия населенных пунктов так, чтобы они не были связаны с РФ или Советским Союзом.

«У местных властей есть шесть месяцев, чтобы искоренить все российские имперские нарративы из названий географических объектов», – написал Креминь.

Он подчеркнул, что переименованию подлежат города и населенные пункты, которые на данный момент носят «русскоязычные» названия. Например, Северодонецк (который был освобожден ВС РФ), Южноукраинск, Арбузинка, Южное, Надеждовка и Луч. Креминь подчеркнул, что некоторые села и города должны вернуть свои «исторические названия».

В конце июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине сообщила, что Запорожье, которое находится под контролем киевского режима, необходимо переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Название, по мнению экспертов комиссии, отсылает к «имперской политике России».

В апреле Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект №6» или Ахтиар.

На Украине с 2015 года началась активная работа по уничтожению памятников русской культуры, а также истории СССР. В разных городах сносят памятники известным русским деятелям культуры, писателям и поэтам. На Украине действует так называемся политика «декоммунизации», в рамках которой власти хотят «стереть» историческое наследие СССР.