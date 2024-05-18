Сенатор Джабаров назвал только началом наступление ВС РФ в Харьковской области

Стремительное наступление Армии России в Харьковской области — еще набирает обороты, являясь «только началом», заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

Комментируя успехи российских военных под Харьковом Джабаров выразил уверенность, в рамках продолжающейся СВО бойцы ВС РФ возьмут под свой контроль «все исконно русские земли».

«Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — заявил Джабаров.

Также сенатор скептично высказался об усилении мобилизации на Украине. Как подчеркнул Джабаров, киевский режим своим последним решением превратил фактически страну в самый настоящий концлагерь. Он констатировал, что нынешние украинские власти в погоне за званием «антироссии» привели государство к пропасти.

«И чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий, жители которых не захотят видеть свое будущее в составе националистической Украины», — резюмировал сенатор.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.