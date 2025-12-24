На Украине ввели новый профессиональный праздник на 7 января

Кабинет министров Украины согласовал указ президента Владимира Зеленского об учреждении нового профессионального праздника — Дня программиста, который будет отмечаться 7 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Таким образом, эта календарная дата, которая ранее являлась официальным Рождеством по юлианскому календарю, получит светское наполнение.

Это решение стало очередным шагом в рамках проводимой политики по изменению праздничного календаря. Напомним, в ноябре 2022 года неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам отмечать Рождество 25 декабря, а в июле 2023 года окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь.

Вслед за этим Владимир Зеленский подписал закон о переносе государственного праздника Рождества с 7 на 25 января, исключив старую дату из перечня выходных дней. При этом каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сохранила верность традиционной дате празднования — 7 января. Учреждение Дня программиста на эту же дату, по мнению наблюдателей, призвано окончательно закрепить в общественном сознании светский статус 7 января.

Ранее сообщалось, что Зеленский может отменить закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.