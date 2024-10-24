На Украине выявили 630 групп, помогавших военнообязанным уехать из страны

На Украине выявили более 630 групп, которые оказывали помощь военнообязанным в незаконном пересечении границы. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что действия таких «организаций» подпадают под уголовную ответственность, предусмотренную законодательством страны.

С момента объявления военного положения и начала мобилизации 24 февраля 2022 года ситуация на Украине значительно изменилась. В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уточняет категории граждан, подлежащих призыву, и ужесточает наказание за уклонение от мобилизации.

Ежедневно в СМИ и соцсетях распространяются видеоролики, на которых, предположительно, сотрудники военкоматов насильно забирают мужчин прям с улиц украинских городов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов мужчин, которые подлежат мобилизации.