На Украине сотрудники военкоматов перекрыли трассу

На Украине сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проведения проверок документов у мужчин, подлежащих призыву. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в Хмельницком усилились патрули военкомов, которые также осуществляют проверки на улицах города, пытаясь выяснить статус военнообязанных.

Кроме того, украинские банки начали блокировать карты граждан, уклоняющихся от военной службы, по запросам военкоматов. Такую практику уже зафиксировали в Одессе, где счета уклонистов оказываются заблокированными.

Ранее стало известно, что на Украине приостановили бронирование от мобилизации до 16 ноября. Отмечалось, что украинские власти таким образом намерены разобраться в ситуации и выяснить, сколько военнообязанных могли незаконно получить статус, освобождающий от призывной кампании.

Ранее сообщалось, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство.