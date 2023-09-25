На Украине выявили 7,5 тысяч фиктивных личных дел военнообязанных

Заместитель главы национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек заявил о проведении сотен обысков в военно-врачебных комиссиях, в результате которых было изъято 35 тысяч личных дел военнообязанных, в 7,5 тысячах были обнаружены признаки фиктивности. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телевидения, об этом сообщает издание РИА Новости .

Тышлек сообщил, что обыски проводились не только в ВВК, но и в медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней. В результате обысков было изъято 35 тысяч дел, из них 7,5 тысяч были с признаками фиктивности. Замглавы нацполиции также сообщил, что почти 6 тысяч личных дел были отправлены на пересмотр, для которого будут привлечены дополнительные специалисты.

По словам Тышлека, уже было заведено более 80 уголовных дел, в которых будет проведено расследование деятельности руководителей комиссий. Он также сообщил о наличии 33 подозрений на предмет коррупционных действий и о том, что в суд уже было направлено 6 обвинительных актов.