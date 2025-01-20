На Украине задержали бывших командующих ВСУ, обвиняемых в провале обороны в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, опубликованном в телеграм-канале.

Речь идет о двух генералах и об одном полковнике, которые командовали оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригадой территориальной обороны и 415-м отдельным стрелковым батальоном ВСУ.

Задержанные обвиняются в халатности и небрежном отношении к военной службе, приведших к захвату военной части в Харьковской области в 2024 году.

Следствие выяснило, что генералы некачественно определили позиции обороны, которые не соответствовали фактическим боевым возможностям подразделений. Их действия привели к срыву мероприятий по охране государственной границы. Один из бригадных генералов также определил позиции, которые могли бы значительно усилить другие подразделения, но не реализовал соответствующий подход.

Экс-командирам предъявлены обвинения по статье о халатном отношении к службе, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе операции в Черновцах был задержан бывший командир механизированной бригады «Анна Киевская» полковника Дмитрий Рюмшин.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что спецоперация завершится капитуляцией Украины.