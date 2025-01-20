На Украине задержали экс-командующих ВСУ, проваливших оборону в Харьковской области
На Украине задержали экс-командующих ВСУ за провал обороны в Харьковской области
Фото: [pxhere.com]
На Украине задержали бывших командующих ВСУ, обвиняемых в провале обороны в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, опубликованном в телеграм-канале.
Речь идет о двух генералах и об одном полковнике, которые командовали оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригадой территориальной обороны и 415-м отдельным стрелковым батальоном ВСУ.
Задержанные обвиняются в халатности и небрежном отношении к военной службе, приведших к захвату военной части в Харьковской области в 2024 году.
Следствие выяснило, что генералы некачественно определили позиции обороны, которые не соответствовали фактическим боевым возможностям подразделений. Их действия привели к срыву мероприятий по охране государственной границы. Один из бригадных генералов также определил позиции, которые могли бы значительно усилить другие подразделения, но не реализовал соответствующий подход.
Экс-командирам предъявлены обвинения по статье о халатном отношении к службе, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, в ходе операции в Черновцах был задержан бывший командир механизированной бригады «Анна Киевская» полковника Дмитрий Рюмшин.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что спецоперация завершится капитуляцией Украины.