На Украине заявили, что сбежавших призывников будет ждать наказание по возвращении

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что всех призывников, которые сбежали в период мобилизации из страны, будет ждать наказание по возвращении.

«Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности», – сказал Демченко журналистам.

По его словам, когда начались проверки в отношении военкоматов и военно-врачебной комиссии, то уклонистов-беженцев стало меньше.

В августе Демченко сообщил, что Госпогранслужба и Министерство обороны Украины начали реализовывать меры по борьбе с уклонистами. По его словам, ведомства начали обмениваться информацией – базами данных погранслужбы и единым государственным реестром призывников. Спикер Госпогранслужбы отметил, что на данный момент для проверки документов гражданина пограничники связываются с военкоматом, который и выдавал их.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию. В связи с этим выезжать за пределы страны запрещено мужчинам возрастом от 18 до 60 лет.

Также под мобилизацию попадают некоторые категории женщин. Ранее СМИ сообщали, что власти Украины рассматривают возможность запретить выезд из страны женщинам-медикам.