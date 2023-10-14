На Украине заявили, что у страны нет будущего при Зеленском
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По словам экс-лидера украинской партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Незалежная при президентстве нынешнего лидера Владимира Зеленского является банкротом без будущего. Об этом сообщается в авторской колонке эксперта на платформе «Смотрим».
Он отметил, что у Украины нет ресурсов для роста экономики при колоссальных долгах и вредителях во власти.
По мнению эксперта, это основные факторы деградации и потери дальнейшего потенциала.
Он подчеркнул, что в стране уже официально заявляют, что Незалежной как государству пришел конец.