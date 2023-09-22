На Украине заявили, что утратили «уникальный шанс» одолеть Россию из-за неуверенности Вашингтона

Советник украинского военного руководства Николай Белесков после отказа Вашингтона не передать Киеву ракеты ATACMS заявил в интервью газете inews, что Украину фактически приносят в жертву.

По его мнению, из-за неуверенности Вашингтона утрачен «уникальный шанс одолеть Россию». Новость об ATACMS Белесков назвал «депрессивной», существенно уменьшающей шансы на успех Украины.

США предоставили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $325 млн, однако не включили в него дальнобойные ракеты, которые просил Владимир Зеленский.

Конгресс США рассмотрит вопрос о выделении Украине помощи на $24 млрд. При этом законодатели-консерваторы выступают против. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он выслушал аргументы Зеленского, но ничего ему не гарантировал.