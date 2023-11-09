Российские ВС в скором времени прорвут фронт в зоне проведения СВО. Соответствующее заявление сделал экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем блоге на видеохостинге YouTube .

Эксперт также заявил, что у командования украинских ВС не получится предотвратить прорыв российских солдат на фоне своего же выгорания. Соскин выразил мнение, что причиной для больших потерь в рядах украинских ВС является тот факт, что украинцев отправляют в самую гущу событий, не обеспечивая их нужным вооружением для сражений.

Недавно сообщалось об уничтожении нескольких отрядов украинских ВС российскими бойцами при помощи FPV-дронов. Уточняется, что благодаря выбранной тактике и новым БПЛА, среди российских солдат не было потерь.